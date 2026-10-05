Зверев рассказал о неожиданном ночном звонке Соседова незадолго до трагедии

Шоумен и стилист Сергей Зверев рассказал в эфире НТВ, что музыкальный критик Сергей Соседов в последнее время несколько раз звонил ему по ночам, чтобы поговорить по душам.

Он признался, что долгое время боялся журналиста, который часто высказывал все, что думает о звездах, им в лицо. Однако со Зверевым Соседов был приветлив.

«Он мне звонил по ночам, интеллигентно на меня наезжал — говорил, что не нужно ждать, когда кто-то позвонит, сейчас другое время, нужно самому звонить», — отметил шоумен.

Стилист также поведал, что недавно пересекся с критиком на гастролях, и его удивило, что тот не вел себя эпатажно, несмотря на устоявшийся стереотип о нем.

«На фуршете я подумал, что он сейчас начнет выделываться, истерики закатывать. Но он очень скромно себя вел. Я был поражен. Мы с ним хорошо поговорили», — добавил он.

Зверев подчеркнул, что решил не ехать на похороны Соседова, поскольку в последнее время часто бывал на кладбищах, где уже прощался с близкими людьми, и новой траурной церемонии просто бы не выдержал.

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Напомним, что 58-летний Сергей Соседов трагически ушел из жизни 23 сентября. Он прибыл в якутский город Нерюнгри в качестве председателя жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока 2026». В гостинице телеведущий оступился и упал с лестницы, получив тяжелую черепно-мозговую травму и потеряв сознание.

Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. Официальной причиной смерти стали перелом основания черепа и кровоизлияние. Правоохранители после проверки признали произошедшее несчастным случаем.

Похороны известного телеведущего состоялись 30 сентября на Перепечинском кладбище в Московской области.