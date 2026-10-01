Сергей Соседов, фото: НТВ
Новости России

Штурм рассказала, что удивило ее на похоронах Соседова

Никита Рязанцев
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Прощание с музыкальным критиком Сергеем Соседовым было продумано до мелочей и прошло в удивительной атмосфере, заявила в беседе с «МК» певица Наталья Штурм, дружившая с покойным.

Похороны известного телеведущего состоялись накануне на Перепечинском кладбище в Московской области. Собеседница издания подчеркнула, что организаторы предусмотрели все, чтобы пришедшие проститься с Соседовым чувстововали себя комфортно в столь тяжелые минуты.

«Мне понравилось очень, как все было организовано, если можно так сказать про похороны. Все продумали до мелочей. Вплоть до того, что у могилы нам выдали салфетки после того, как мы бросили горсть земли», — отметила Штурм.

По ее мнению, Соседов был был бы доволен тем, как с ним простились. Как считает артистка сначала он бы сказал: «Зачем это все?», а потом бы подумал и дополнил: «А что? Я это заслужил!».

«Он лежал очень красивый: словно бескровный, благородный принц!» — добавила Штурм.

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Напомним, что 58-летний Сергей Соседов трагически ушел из жизни 23 сентября. Он прибыл в якутский город Нерюнгри в качестве председателя жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока 2026». В гостинице телеведущий оступился и упал с лестницы, получив тяжелую черепно-мозговую травму и потеряв сознание.

Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. Официальной причиной смерти стали перелом основания черепа и кровоизлияние. Правоохранители после проверки признали произошедшее несчастным случаем.

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