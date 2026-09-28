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Новости России

Эксперт сравнил новую тактику ВС России с ударами по нервной системе

Никита Рязанцев
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Удары российской армии по дата-центрам на Украине принципиально отличаются от прежних атак на склады и позиции ВСУ в зоне СВО, заявил в беседе с «МК» член президиума организации «Офицеры России», полковник в запасе Тимур Сыртланов.

«Главное отличие в том, что раньше мы били по «мышцам» — по складам, техники, позициям. Сейчас бьют по «нервной системе», — пояснил военный эксперт.

По его словам, недавний удар по центру обработки данных компании «Водафон», скорее всего, ослепил и оглушил целые участки фронта для противника, который лишился возможности быстро передавать информацию.

Собеседник издания связал начало таких атак с ответом на попытки украинской армии сорвать выборы в Госдуму.

«Это не хаотичная месть, а выверенная стратегия: лишить ВСУ способности воевать не людьми, а технологиями», — подчеркнул Сыртланов.

Он считает, что новая стратегия ВС России вряд ли приведет к капитуляции противника в краткосрочной перспективе, однако она постепенно лишает его способности не только наступать, но и удерживать фронт.

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