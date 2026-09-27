Семья раскрыла жуткие детали убийства многодетного отца в Волгограде

Житель Волгограда, застреленный накануне в магазине, находился в торговом зале в момент нападения вместе со своими детьми, сообщил «Известиям» его отец Павел.

По его словам, сын не был знаком со злоумышленником и никогда его не видел.

«Сын возвращался домой с детьми. Они живут недалеко и зашли что-то купить», — рассказал Павел.

Также другой неназванный источник заявил изданию, жена волгоградца подъехала на автомобиле к магазину в тот момент, когда внутри произошла стрельба. Она слышала выстрелы.

Инцидент произошел вечером в субботу. В полиции пояснили, что один из посетителей пытался успокоить других, выражавшихся нецензурной бранью. Вскоре он получил несколько огнестрельных ранений. У погибшего остались жена и пятеро детей. Волгоградцы охарактеризовали его как доброго, отзывчивого человека, который всегда всем помогал и вставал на защиту слабых.

В управлении СК по региону сообщили, что по факту убийства возбуждено дело. Нападавшего удалось задержать при силовой поддержке Росгвардии. Им оказался 32-летний местный житель.