Сергей Соседов, фото: НТВ
Новости России

Юрист рассказал, кому достанется наследство Сергея Соседова

Никита Рязанцев
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Наследство музыкального критика Сергея Соседова, погибшего в результате несчастного случая в Якутии, скорее всего, достанется его матери, заявил в беседе с «АиФ» юрист Александр Хаминский.

Он отметил, что журналист не был женат, детей у него не было.

«Все, что осталось после него, включая возможные права на те или иные финансовые вложения, которые он делал при жизни, — все это перейдет матери», — пояснил Хаминский.

По данным издания, Соседов проживал с ней в скромной двухкомнатной квартире в Хорошевском районе столицы. Однако, по информации из различных источников, несколько лет назад Сергей приобрел отдельное жилье. У семьи Соседовых также есть дача в Подмосковье. На участке площадью восемь соток в деревне Митяево стоит небольшой деревянный дом. Сам критик рассказывал, что занимается инвестициями в нефтяные и газовые компании.

Хаминский добавил, что наследники могут получить плату по авторским правам за его участие в телевизионных шоу. Речь идет о повторных показах, не предусмотренных по контрактам.

Ранее сообщалось, что журналист умер в городе Нерюнгри после падения с лестницы в отеле. Он должен был войти в жюри международного конкурса красоты и моды «Жемчужина Дальнего Востока». Финал был назначен на ближайшую пятницу.

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