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Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay
Новости России

Стало известно о состоянии саратовского подростка, потерявшего семью из-за отравления

Никита Рязанцев
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Состояние 15-летнего подростка из Калининска, который потерял семью из-за вероятного отравления колбасой, улучшилось, пишет «МК» со ссылкой на замминистра здравоохранения Саратовской области Дениса Грайфера.

По словам чиновника, юного пациента перевели из палаты реанимации в обычное отделение.

«Сейчас мальчик находится под постоянным контролем врачей, и его жизни ничто не угрожает. Медики проводят консультации по лечению с московскими коллегами», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что 50-летняя женщина из Калининска и двое ее детей — 8-летняя девочка и 10-летний мальчик — умерли, предположительно, после отравления колбасой. Выжил лишь 15-летний подросток. Его экстренно доставили в Саратов на вертолете. Его состояние оценивали в как средней степени тяжести.

По другой версии, причиной отравления семьи могли стать испарения кислоты. Предполагается, что женщина начала заряжать автомобильный аккумулятор, но он начал выделять пары, что и привело к трагедии. Пока ни одна из версий не получила официального подтверждения.

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