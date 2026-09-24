Мать Соседова рассказала о последнем разговоре с сыном

В беседе с изданием Super мать Сергея Соседова Антонина сообщила, что пыталась отговорить сына от командировки на Дальний Восток, но он ее не послушал.

Ранее сообщалось, что журналист умер в якутском городе Нерюнгри после падения с лестницы в отеле. Он должен был войти в жюри международного конкурса красоты и моды «Жемчужина Дальнего Востока». Финал был назначен на ближайшую пятницу.

«Я ему говорила: «Зачем ты в такую даль едешь?» Ну, работа есть работа. Что я буду делать, ой, Господи. Ну как же так это все бывает», — сказала мать критика.

При этом Mash утверждает, что длительный перелет действительно негативно повлиял на состояние Соседова и спровоцировал тромбоз. По данным издания, совсем недавно он жаловался близким на плохое самочувствие.



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Мать критика также подтвердила, что ее сын упал с лестницы в отеле и повредил голову. О смерти сына ее сообщил тележурналист Вадим Такменев. Женщина с трудом может поверить в случившееся.

Соседов входил в жюри шоу «Суперстар». По данным «МК», новый сезон должен выйти в ближайшие дни. Тело критика в ближайшие дни планируют доставить самолетом в Москву. Его могут похоронить на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

Новость о смерти музыкального критика в возрасте 58 стала шоком для многих российских знаменитостей и коллег, с которыми он работал.