В голосовом сообщении, которое приписывают Усольцевой, были слова о новой жизни

В эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале опубликовали голосовое сообщение, которое может принадлежать пропавшей в красноярской тайге семье Усольцевых.

Запись якобы недавно была отправлена на электронную почту знакомому туристов Валентину Дегтереву.

В сообщении голосом Ирины Усольцевой было сказано, что семья не хочет, чтобы ее нашли. Женщина утверждала, что начинает новый этап в жизни.

«Нам мешали жить проблемы, не давали быть счастливыми вместе, теперь их больше нет», — говорилось в записи.

Ранее сын Ирины Усольцевой Данил Баталов назвал фейком запись, которую получил Дегтерев.

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В понедельник будет ровно год, как семья покинула турбазу «Геосфера» в поселке Кутурчин для короткой прогулки. Последний раз телефон Сергея Усольцева выходил на связь вечером того же дня в нескольких километрах от ближайшего жилья, после чего в зоне с отсутствующим покрытием сотовой сети туристы исчезли. Официальной версией остается несчастный случай.

Криминалисты и кинологи ранее пришли к выводу, что версия с нападением диких зверей маловероятна: при таком сценарии на местности неизбежно остаются специфические следы. В ходе поисковой операции в этом году их найти не удалось.

Криминальная составляющая также не нашла подтверждений: не было ни подозрительных переводов средств, ни покупки билетов, ни признаков подготовки к бегству, что полностью опровергает теории о «намеренном исчезновении», обсуждаемую в СМИ.