Водитель «Газели», спасший девушек из ТЦ в Стерлитамаке, рассказал о знаке свыше

Даниил Исаев, водитель «Газели», накануне спасший двух девушек во время пожара в торговом центре «Солнечный» в Стерлитамаке, рассказал «КП» об удивительном совпадении в день трагедии.

Молодой человек, которому всего 22 года, пояснил, что утром перед рейсом у него сломалась машина, поэтому он выехал на смену на полтора часа позже.

«Считаю, что это был какой-то знак свыше, как Божье провидение. Ведь если бы я приехал раньше, то никого бы спасти уже не смог», — отметил Исаев.

Во вторник он приехал разгружать товар в соседний магазин. Не теряя ни минуты, парень бросился спасать людей. Он подогнал машину прямо под окна, затем забрался на крышу вместе с очевидцами и приставил лестницу к зданию. Молодой человек помог двум девушкам вылезти наружу.

«Они находились в сильном стрессе, были очень перепуганы. Одна из них надышалась угарным газом, ее передали медикам, а второй еще потом помогали отогнать ее автомобиль подальше», — добавил Исаев.

Пожар произошел днем 22 сентября в четырехэтажном здании на улице Коммунистической. По последним данным, четыре человека погибли, девять пострадали. По предварительной версии, на втором этаже полыхнула закоротившая электропроводка.