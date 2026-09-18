В ЛНР четыре человека, включая подростка, погибли в результате атак ВСУ

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил об усилении атак на территорию региона, начавшемся вечером 17 сентября. По его словам, в результате ударов погибли 4 мирных жителя, в том числе 16-летняя девушка, еще 5 человек получили ранения.

Как сообщил Пасечник, ночью вражеский беспилотник атаковал частный дом в поселке Лиман Перевальского муниципального округа. Под завалами оказались женщина и ее 16-летняя внучка. Спасательные работы продолжались около 10 часов: женщину удалось извлечь живой, однако девочка погибла.

Утром на автодороге Луганск – Новоайдар был обстрелян рейсовый автобус, в результате чего погибли две пожилые женщины, еще три человека были ранены. Второй автобус подвергся атаке на трассе Старобельск – Новоайдар, там пострадавших нет.

В Кременной беспилотник поразил легковой автомобиль, погибла 71-летняя женщина, а в Красном Луче в районе автовокзала ранение получил 21-летний молодой человек.

Массированный удар также был нанесен по Артемовску Перевальского округа, где повреждены жилые дома и гражданские объекты, но обошлось без жертв. Всего за сутки под огнем оказались 11 муниципалитетов республики. Повреждения зафиксированы на объектах жилой, коммунальной и коммерческой инфраструктуры, а также на транспортном парке.

Глава региона отметил, что местные власти и оперативные службы МЧС продолжают работу по ликвидации последствий атак. Следователи Следственного комитета России по ЛНР уже фиксируют факты обстрелов для дальнейшего расследования. Леонид Пасечник выразил глубокие соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.