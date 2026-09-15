«Золотое яблоко» объяснило досудебную претензию на блогера из-за духов

Сеть косметики «Золотое яблоко» направила пользовательнице Threads* досудебную претензию за пост, где она сравнила цены на духи в ритейлере и в другом магазине. В компании увидели признаки недобросовестной рекламы, но подчеркнули: спор рассчитывают закрыть мирно, без суда. Об этом пишет СМИ2.

Блогер опубликовала сравнение стоимости парфюма, похвалила менее известный магазин и дала ссылку на его сайт. После претензии от ритейлера пост исчез из ленты, а затем появился снова — это подтверждают ИИ-подсказки самой соцсети.

В пресс-службе «Золотого яблока» объяснили: в публикации были типичные признаки рекламы — хвалебные формулировки, ссылка на конкурента и перечисление его преимуществ. При этом компания предпочитает сначала выяснить обстоятельства и договориться, даже когда реклама, на первый взгляд, выглядит очевидной. По наблюдениям ритейлера, пользователи чаще всего не осознают, что нарушают закон, и удаляют посты после первого же обращения.

Медиаюрист Михаил Хохолков считает претензию проявлением «мягкой силы»: бренд дал автору поста шанс объясниться, вместо того чтобы сразу идти в ФАС.

«Если бренд увидел неоспоримые признаки нарушения закона о рекламе, он спокойно мог бы обратиться в ФАС. И ведомство уже проверяло бы и сопоставляло реальность с той информацией, которая была опубликована в посте», — отметил Хохолков.

Юрист напомнил и о дополнительном риске: реклама в заблокированных соцсетях в России запрещена законом. Если ФАС признает пост рекламным, автору грозит ответственность не только за недостоверность сравнения, но и за сам факт размещения в Threads*.

Похожий случай уже был, отмечает автор статьи. В прошлом году суд впервые в России оштрафовал блогера за рекламу отеля в Instagram* — Евгению Тутушкину обязали заплатить 30 тысяч рублей. Сама она утверждала, что писала об отеле бесплатно и денег не получала.

Юрист по медиаправу Георгий Иванов назвал конкретные суммы штрафов: гражданину без статуса ИП за недостоверную рекламу грозит от 2 тысяч рублей, предпринимателю — от 100 тысяч. За отсутствие маркировки рекламы штраф начинается от 10 тысяч для физлиц и от 200 тысяч для ИП.

«Совет простой: если вы сравниваете товар в посте, не привлекайте внимание к определенному товару или продавцу либо оформляйте как рекламу и соблюдайте все обязательные требования», — резюмировал Иванов.

Эксперты сходятся в одном: чаще под удар попадают именно микроинфлюенсеры — у них меньше опыта в рекламном законодательстве и нет юридической поддержки. Для тех, кто ведёт блог и любит сравнивать товары, история «Золотого яблока» — повод перечитать закон о рекламе, прежде чем публиковать очередной пост.

*Threads и Instagram принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ.