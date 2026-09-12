Адвокат объяснил, почему спасатели не должны эвакуировать тело Наговицыной с горы

Киргизские спасатели не обязаны бесплатно эвакуировать тело российской альпинистки Натальи Наговицыной с Пика Победы по запросу родственников, поскольку она не является гражданкой республики, заявил в беседе с РИА Новости сотрудник Московской коллегии адвокатов «Миронов и партнеры» Александр Корытин.

Трагедия произошла 12 августа 2025 года. На высоте около 7200 метров девушка получила перелом ноги и потеряла возможность передвигаться. Коллеги по экспедиции и спасательные службы предприняли несколько попыток эвакуации альпинистки, однако ни одна из них не увенчалась успехом из-за экстремальных погодных условий и высоты.

В МЧС Киргизии пояснили, что добраться до места, где лежит тело альпинистки, невозможно даже при благоприятной погоде, поскольку в горах ситуация меняется очень быстро.

«В горах пропала не гражданин Киргизии, соответственно, говорить о каких-то государственных гарантиях тут сложно. Невозможно сказать, что спасатели обязаны по требованию родственников эвакуировать тело пропавшей бесплатно», — подчеркнул Корытин.

Ранее Корытин отмечал, что признать альпинистку погибшей можно по иску родственников. Наговицына до сих пор числится пропавшей без вести.

Пик Победы считается одной из самых сложных вершин в мире. Сейчас на ней остается не менее 25 тел альпинистов, которые уже никогда не спустят. За все время на вершине погибли 48 россиян, 12 казахстанцев и шесть украинцев. Еще десятки спортсменов числятся пропавшими без вести.