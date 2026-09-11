Эксперт объяснил, для чего Россия бережёт «Орешник»

Россия может сознательно ограничивать применение ракетного комплекса «Орешник» в ходе ударов по Украине, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, оружие рассматривают как потенциальный козырь на случай возможного конфликта с европейскими странами.

«Я думаю, что мы готовимся на всякий случай к тому, к чему стремится Европа, Европа стремится к войне с нами. Надо иметь, как говорит Трамп, козырь в рукаве», — сказал Дандыкин «Газете.Ru».

Эксперт призвал учитывать реваншистские настроения в Германии, Франции, Польше и Норвегии.

При этом Россия продолжает наносить удары по украинским объектам с использованием других видов вооружений.

Дандыкин считает, что у Вооруженных сил Украины осталось очень мало ракет для американских зенитных комплексов Patriot. По его оценке, дефицит боеприпасов усиливает напряженность в украинских властных структурах.

На этом фоне, отметил аналитик, Владимир Зеленский продолжает обращаться к европейским странам за финансовой и военной поддержкой. Дандыкин связывает такие просьбы в том числе с необходимостью восполнять дефицит средств противовоздушной обороны.