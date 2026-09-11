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Новости России

Военный эксперт назвал точки запуска атаковавших Волгоград беспилотников

Анастасия Мериакри
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В ночь с 10 на 11 сентября российские силы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов. Один из ударов пришелся по Волгограду, где в результате падения обломков пострадал жилой дом и промышленное предприятие. Военные аналитики уже дали оценку тактике и маршрутам движения дронов.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате ночного налета поврежден многоквартирный дом в Красноармейском районе города. Двое мужчин в возрасте 55 и 42 лет получили ранения и были госпитализированы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, зафиксировано падение обломков на территории промышленного предприятия в южной части Волгограда. На месте происшествия продолжают работать оперативные и аварийные службы, оценивая масштаб ущерба и ликвидируя последствия.

В комментарии изданию aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин проанализировал географию удара. По его словам, выбор цели не случаен и продиктован логистикой противника.

«Волгоград — это уже южное направление. Атаковать этот регион могли с территории южных регионов, я полагаю, это та часть Запорожской области, которые пока находится под контролем врага», — отметил эксперт, указав на то, что запуск осуществлялся с подконтрольных киевскому режиму территорий, максимально приближенных к вектору полета на Волгоград.

Ночная атака носила массированный характер. Всего за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 777 украинских беспилотников.

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