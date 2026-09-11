Полкилограмма марихуаны нашли у жителя Рязанского района

Сотрудники правоохранительных органов пресекли попытку незаконного оборота наркотиков в Рязанском районе. В ходе межведомственной операции «Мак-2026» был задержан 45-летний житель поселка Мурмино, подозреваемый в хранении запрещенных веществ.

Расследование проводилось совместными усилиями Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области и сотрудников ОМВД России «Рязанский». Оперативники отработали полученную информацию и провели обследование домовладения подозреваемого. В результате в одной из хозяйственных построек был обнаружен контейнер с массой растительного происхождения.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является марихуаной общей массой 560 граммов. По предварительным данным следствия, прошлым летом мужчина обнаружил на территории округа очаг дикорастущей конопли, собрал сырье и самостоятельно переработал его в своей постройке.

Сам задержанный утверждает, что наркотик предназначался исключительно для личного употребления. Однако следователи тщательно проверяют эту версию на предмет возможного сбыта.

Следственным отделом ОМВД России «Рязанский» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение и изготовление наркотических средств в крупном размере»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.