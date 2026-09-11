Фото с сайта Правительства Рязанской области
Транспорт и дороги

В Рыбновском округе завершили капитальный ремонт 28 километров въездной трассы

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязанской области подвели итоги масштабных работ по обновлению транспортной инфраструктуры. Губернатор Павел Малков сообщил о завершении капитального ремонта ключевой въездной трассы в Рыбновском округе, которая связывает регион с Московской областью. Работы велись в рамках исполнения поручений главы региона по приведению в порядок всех въездных автодорог, на состояние которых ранее неоднократно обращали внимание местные жители.

Отремонтированный маршрут имеет большое значение для транспортной доступности территории. Дорога проходит через населенные пункты Пальные, Сливково, Пионерский и Большое Жуково. Этот путь активно используют как сами рязанцы, так и туристы, поскольку он ведет к важным социальным объектам и известным храмам округа.

По словам губернатора, работы носили комплексный характер. Подрядчики не только полностью обновили дорожное полотно и нанесли новую разметку, но и модернизировали прилегающую инфраструктуру.

«Обновили дорожное покрытие, нанесли разметку, обустроили съезды и тротуары, установили 19 новых остановочных павильонов, дорожные знаки и светофоры. Всего привели в порядок больше 28 километров дороги», — отметил Павел Малков.

Реализация этого проекта позволила значительно повысить безопасность и комфорт передвижения для водителей и пешеходов, сделав въезд в район более современным и благоустроенным.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Полкилограмма марихуаны нашли у жителя Рязанского района
Следующая статья
Военный эксперт назвал точки запуска атаковавших Волгоград беспилотников

Популярные материалы

Новости России

Военный эксперт объяснил, как дроны ВСУ долетели до ХМАО и откуда их запускают

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин пояснил, что современные беспилотники противника обладают значительной дальностью полета.
Новости России

В Дагестане БПЛА атаковали Махачкалу: что известно

После падения фрагментов БПЛА произошли возгорания на портовой инфраструктуре в Махачкале и в Аварском музыкально-драматическом театре имени Гамзата Цадасы.
Новости России

Интересные артефакты обнаружили при поиске семьи Усольцевых в Красноярском крае

В зоне исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае обнаружили «интересные артефакты». Об этом рассказал глава отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.
Новости России

В Новороссийске после атаки украинских БПЛА повреждены 576 квартир

По последним данным, в предварительные списки на получение денежных компенсаций уже включено 1232 человека.
Все события Рязани и области

В Госдуме назвали сроки новых переговоров России, США и Украины

Трехсторонний переговорный процесс может возобновиться в Абу-Даби. Юрий Ушаков сообщил о контактах, Алексей Чепа назвал возможные сроки встречи.
Темы
Новости России

Школьницу частично парализовало после встречи с медведем на Алтае

В качестве реакции на стресс у школьницы временно отказали ноги и частично пропала речь.
Интересное

Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которых осенью ждут колоссальные перемены

По мнению астролога, любые осенние испытания для этих трех знаков являются не наказанием, а трамплином для перехода на качественно новый жизненный уровень.
Новости России

Военный эксперт назвал точки запуска атаковавших Волгоград беспилотников

Двое мужчин в возрасте 55 и 42 лет получили ранения и были госпитализированы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Происшествия

Полкилограмма марихуаны нашли у жителя Рязанского района

По предварительным данным следствия, прошлым летом мужчина обнаружил на территории округа очаг дикорастущей конопли, собрал сырье и самостоятельно переработал его в своей постройке.
Новости кино и ТВ

Comedy Club провел фестиваль на высоте 560 метров над уровнем моря с Бузовой и Шаляпиным

Номерную часть выпуска откроет Иван Половинкин, который в образе левитирующего мудреца по отношениям даст советы, как не превратить романтический отпуск в бесконечный конфликт.
Общество

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в ритейле и общепите России

Лидером по уровню дохода за одну смену стала доставка заказов на велосипеде. Согласно данным исследования, средняя продолжительность рабочей смены в этих сферах составляет около 9 часов.
Новости кино и ТВ

111 атлетов поборются за 10 миллионов рублей в новом сезоне шоу «Титаны» на ТНТ

В этот раз атлетов ждет новое испытание под названием «Бесконечное восхождение». Участникам предстоит совершить максимальное количество подъемов по наклонной конструкции под углом 30 градусов.
Экономика и бизнес

Рязанцы совершили 240 миллионов операций на 469 миллиардов рублей по картам за полгода

Общий объем транзакций, включающих оплату товаров и услуг, переводы и снятие наличных, превысил 469 миллиардов рублей.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье