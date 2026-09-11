В Рыбновском округе завершили капитальный ремонт 28 километров въездной трассы

В Рязанской области подвели итоги масштабных работ по обновлению транспортной инфраструктуры. Губернатор Павел Малков сообщил о завершении капитального ремонта ключевой въездной трассы в Рыбновском округе, которая связывает регион с Московской областью. Работы велись в рамках исполнения поручений главы региона по приведению в порядок всех въездных автодорог, на состояние которых ранее неоднократно обращали внимание местные жители.

Отремонтированный маршрут имеет большое значение для транспортной доступности территории. Дорога проходит через населенные пункты Пальные, Сливково, Пионерский и Большое Жуково. Этот путь активно используют как сами рязанцы, так и туристы, поскольку он ведет к важным социальным объектам и известным храмам округа.

По словам губернатора, работы носили комплексный характер. Подрядчики не только полностью обновили дорожное полотно и нанесли новую разметку, но и модернизировали прилегающую инфраструктуру.

«Обновили дорожное покрытие, нанесли разметку, обустроили съезды и тротуары, установили 19 новых остановочных павильонов, дорожные знаки и светофоры. Всего привели в порядок больше 28 километров дороги», — отметил Павел Малков.

Реализация этого проекта позволила значительно повысить безопасность и комфорт передвижения для водителей и пешеходов, сделав въезд в район более современным и благоустроенным.