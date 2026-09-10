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Транспорт и дороги

Россиянам рассказали, как получить выплату за повреждение машины при атаке БПЛА

Алексей Самохин
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Повреждение автомобиля при атаке беспилотника может стать страховым случаем, однако выплата зависит от условий конкретного полиса. Об этом «Абзацу» рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.

Российские страховщики уже предлагают отдельные программы, которые защищают автомобили от повреждений при атаках БПЛА. Такой полис отличается от ОСАГО: он покрывает ущерб самому автомобилю, тогда как обязательная страховка защищает гражданскую ответственность владельца.

По словам Хаминского, перед заключением договора стоит внимательно изучить перечень страховых рисков. Сам факт повреждения машины после атаки беспилотника ещё не гарантирует компенсацию.

«Страховым случаем в нем может считаться не любое повреждение после атаки БПЛА, а только событие, соответствующее установленному в полисе риску», — подчеркнул юрист.

В договоре, например, может быть указано воздействие дрона, его частей или обломков, которое признано террористическим актом или диверсией. Поэтому автовладельцу важно заранее проверить, какие именно обстоятельства покрывает страховка.

Если машина получила повреждения, прежде всего необходимо зафиксировать последствия на фото или видео. Сохранять следует и записи камер наблюдения, если они есть.

Для обращения за выплатой понадобятся заявление, документы на автомобиль, страховой полис и подтверждение обстоятельств происшествия. Особое значение имеет справка от полиции, МЧС, администрации или другого компетентного органа.

«Важно получить документ полиции, МЧС, администрации или другого компетентного органа, где будет указано, что повреждение связано именно с БПЛА или его обломками», — сказал Хаминский.

Размер компенсации зависит от фактического ущерба и страховой суммы. При частичном повреждении страховщик возместит расходы на восстановление в пределах установленного лимита.

Если автомобиль уничтожен полностью, выплата не сможет превысить сумму, указанную в договоре. Поэтому при выборе полиса эксперты советуют сопоставлять страховой лимит с реальной стоимостью машины и возможными затратами на ремонт.

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