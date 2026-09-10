За что задержали охранника посольства Великобритании в Москве

ФСБ задержала сотрудника организации, охраняющей посольство Великобритании в Москве. По версии спецслужбы, россиянин собирал для СБУ сведения о британских дипломатах, которые планировалось использовать для подготовки диверсионно-террористических актов.

О задержании сообщили в Центре общественных связей ФСБ, пишет «Интерфакс». По данным ведомства, мужчина являлся агентом Службы безопасности Украины и действовал по ее заданиям.

Охранник собирал установочные и фотографические данные дипломатов, сведения об адресах проживания и используемых автомобилях. Кроме того, он передавал информацию о встречах и поездках сотрудников, системе безопасности посольства и проводимых там мероприятиях.

В спецслужбе заявили, что полученные сведения СБУ намеревалась использовать для подготовки атак против главы британской дипмиссии и других дипломатов. По версии ФСБ, после диверсий российскую сторону планировали обвинить в их организации.

Как заявили в ведомстве, таким образом украинская сторона рассчитывала втянуть Великобританию в прямой вооруженный конфликт с Россией, добиться дополнительных поставок оружия и усилить санкционное давление.

По данным ЦОС, задержанный получал задания от украинского блогера Дмитрия Карпенко, известного как «Апостол Дмитрий». ФСБ утверждает, что блогер собирал сведения о дипломатах в интересах СБУ.

В отношении охранника возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Следствие продолжается. Личность задержанного и другие детали дела ФСБ не раскрыла.