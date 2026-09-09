НТВ снимает сериал о «ботаниках»-партизанах

НТВ приступил к съёмкам новой исторической драмы «Ботаники» (16+). Действие сериала развернётся на Кубани в 1942 году, где сотрудники местного комбината создадут партизанский отряд и начнут борьбу с немецкими войсками. Обэтом сообщила пресс-служба телеканала.

Сюжет расскажет о сотрудниках комбината «Союзмаргарин». Большинство боеспособных мужчин ушли на фронт, поэтому оставшимся в тылу приходится самостоятельно противостоять врагу.

Командиром отряда становится ветеран Павел Игнатков, которого сыграет Евгений Киселёв. Среди его подчинённых оказываются инженеры и другие специалисты, далёкие от образа профессиональных солдат.

Герои используют в борьбе свои знания и изобретательность. Они проектируют ловушки, устраивают диверсии и придумывают нестандартные способы обмана противника. Каждая операция превращается для них в сложную инженерную задачу, ошибка в которой может стоить жизни.

В отряд входят инженер-конструктор Егор Игнатков в исполнении Григория Здорова, автоматчик Сурен Заробян, которого сыграет Артур Мхитарян, снайпер Остап Тышкевич в исполнении Дмитрия Советова и пулемётчик Шариф Салиев, роль которого досталась Азату Алимбаеву.

Противостоять партизанам будет немецкий генерал Глассер, которого сыграет Кирилл Болтаев. Его сын погиб от рук партизан, поэтому офицер начинает личную охоту на отряд. Постепенно противостояние приводит героев к решению уничтожить самого генерала.

Режиссёр-постановщик Анатолий Семёнов отметил, что работа над фильмом требует особой ответственности из-за темы Великой Отечественной войны.

«Передать характеры того героического поколения — вот главная задача», — сказал режиссёр.

Создатели обещают показать необычные диверсионные операции. В сериале появятся ловушки на мельнице, снайперские позиции в каменных печах и самодельный «танк», созданный по мотивам идей средневекового полководца Яна Жижки.

Григорий Здоров рассказал, что при подготовке к роли изучал образы героев советского и российского военного кино, а затем обратился к фильмам об учёных во время войны. По словам актёра, его персонаж должен получиться умным и интеллигентным человеком с сомнениями и внутренними противоречиями.

Съёмки «Ботаников» проходят в Санкт-Петербурге и Ставропольском крае. В сериале заняты Григорий Здоров, Евгений Киселёв, Артур Мхитарян, Дмитрий Советов, Азат Алимбаев и другие актёры.