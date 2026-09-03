Создатели представили трейлер нового «Морозко», фильм выйдет в октябре

Создатели семейной сказки «Морозко» (6+) показали первый трейлер фильма. Новую версию знаменитой истории сняли Star Media, «Централ Партнершип» и телеканал ТНТ при поддержке Фонда кино.

Режиссером картины стал Эдуард Бордуков, известный по фильмам «Коробка», «На острие» и «Я буду жить». Главные роли исполнили Кирилл Зайцев, Елизавета Боярская, Мария Канунникова, Виктория Серикова и Вадим Соснин.

Сюжет знакомой сказки получил новое продолжение. Сводные сестры Марфа и Настя в этот раз оказываются лучшими подругами. Им предстоит справиться со сварливой матерью, древней магией и ведьмой, из-за которой в их деревне уже много десятилетий не наступает зима.

Героиням придется пройти через испытания, чтобы победить зло, растопить сердце Морозко и найти любовь. При этом создатели сохранили основные мотивы народной сказки, но добавили новых персонажей и масштабное фэнтезийное приключение.

Елизавета Боярская сыграла Ведьму, которая отвечает за смену времен года. По сюжету она перестает будить своего брата Морозко осенью, поскольку разочаровывается в людях и решает подчинить их своей воле.

Кирилл Зайцев исполнил роль Морозко. Его герой остается добрым хранителем природного порядка и пытается вернуть мир к равновесию после поступка сестры.

«Наша главная задача заключалась в том, чтобы создать современный фэнтезийный фильм, с новыми сказочными персонажами, зрелищными аттракционами и более эпичной борьбой добра со злом», — рассказал режиссер Эдуард Бордуков.

Съемки проходили сразу в нескольких регионах России. Команда работала в Подмосковье, Карелии, Ленинградской и Липецкой областях. Среди локаций оказались поселение Большая Сельга, туристическая деревня Мандроги, горный парк Рускеала и природный парк «Кудыкина гора».

Продюсер фильма Тина Канделаки назвала «Морозко» продолжением работы с героями, знакомыми зрителям с детства. По ее словам, создатели хотели дать классической сказке новую жизнь и сделать ее семейным кино для нескольких поколений.

«Мы уже сделали это с “Простоквашино”, “Домовёнком Кузей”, скоро вы увидите нового “Умку”. “Морозко” продолжает системную работу “Газпром-Медиа Холдинга” с героями, знакомыми каждому с детства. Русские сказки не должны лежать на полке, они должны снова становиться большими событиями и частью детства новых поколений», — сказала Канделаки.

В российский прокат «Морозко» выйдет 22 октября. Дистрибьютором картины выступит «Централ Партнершип».