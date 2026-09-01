В юбилейном сезоне шоу «Ты супер!» на сцену вернутся 48 выпускников проекта

6 сентября в 20:20 на телеканале НТВ состоится премьера десятого, юбилейного сезона международного вокального конкурса «Ты супер!» (6+). В этом году организаторы приготовили зрителям трогательный сюрприз: вместо новых кастингов на большую сцену выйдут 48 самых ярких участников прошлых лет, чтобы продемонстрировать, как изменилась их жизнь и творческий путь за прошедшее время.

Оценивать выступления повзрослевших конкурсантов будет обновленный, но такой же звездный состав жюри. Народный артист России Игорь Крутой, поддерживающий проект со второго сезона, признался, что этот год для него особенно волнителен: «Я видел сотни талантливых ребят юными и немного растерянными. А теперь они возвращаются взрослыми людьми со своим профессиональным опытом и достижениями».

Свои места в судейских креслах также займут лидер «Ночных Снайперов» Диана Арбенина и певица Ёлка, которые уже не раз делились мудрыми советами с участниками в прошлых сезонах.

Ёлка призналась, что постарается сдержать слезы: «Буду восторгаться силой духа наших детей, даже если они уже не дети. По моему скромному мнению, они без пяти минут профессионалы и точно любимчики публики!».

Особая роль в юбилейном сезоне отведена Александру Панайотову. Впервые войдя в постоянный состав жюри (ранее он временно заменял Игоря Крутого), певец обещает быть строгим, но справедливым: «Я буду смотреть на три вещи: индивидуальность, музыкальный интеллект и умение владеть сценой как взрослый профессионал».

Среди вернувшихся участников — уже хорошо знакомые зрителям Анастасия Симоганова, Иван Масленников, Владимир Скрипаль, Юрий Тришин, Карина Исмаилова и другие. Для многих из них этот сезон стал возможностью реализовать давние творческие мечты.

Например, Владимир Скрипаль отметил, что наконец-то получил право сам выбрать песню для выступления, а не полагаться на выбор профессионалов. Юрий Тришин, который сейчас активно развивается как актер мюзиклов и театра, признался, что проект когда-то научил его не бояться ставить высокую планку. Анастасия Симоганова сравнила свои ощущения с дебютом в 2017 году, отметив, что, несмотря на опыт, волнение перед сценой никуда не исчезло.

Ведущие проекта Вадим Такменёв и Анастасия Пак обещают, что сезон будет наполнен неожиданными творческими союзами. «Нас ждет очень эмоциональный сезон, полный удивительных встреч и музыкальных открытий. Новый состав жюри принесет свежие эмоции и оценки», — подчеркнул Такменёв.

Производством юбилейного проекта занимаются компании «ВайТ Медиа» и студия «Центральное телевидение» при поддержке телекомпании НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik. Не пропустите премьеру 6 сентября в 20:20 на НТВ!