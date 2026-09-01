В Касимовского округа завершили строительство линии уличного освещения

Глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов лично проинспектировал завершение работ по монтажу линии уличного освещения в микрорайоне Приокский. Долгожданное для местных жителей благоустройство полностью завершено, и дороги района теперь освещены в вечернее и ночное время.

Как отметил руководитель муниципалитета, установка новых фонарей неоднократно поднимался жителями на личных встречах с администрацией. В прошлом году по итогам обращений был разработан проект, и сейчас все необходимые работы успешно выполнены. Это событие значительно повысило уровень безопасности и комфорта для многих семей, проживающих в этом районе.

Вечером Иван Бахилов специально прибыл на место, чтобы увидеть результат в действии и пообщаться с местными жителями, которые собрались на улице. Глава округа поблагодарил их за теплые слова, подчеркнув, что такая живая реакция и благодарность являются для команды администрации главной оценкой их труда.

Работы по улучшению качества жизни в муниципалитете на этом не заканчиваются. Иван Бахилов заверил, что у округа впереди еще много планов по комплексному благоустройству. Все обращения, жалобы и инициативы жителей по-прежнему остаются в приоритете для местной власти.