Иван Бахилов проведет прямой эфир 3 сентября

Глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов приглашает жителей муниципалитета к открытому диалогу. 3 сентября руководитель округа проведет прямой эфир в социальных сетях, в ходе которого в режиме реального времени ответит на актуальные вопросы граждан.

Чтобы сделать трансляцию максимально продуктивной и охватить широкий круг тем, организаторы предлагают два способа взаимодействия. Задать вопрос можно заранее, оставив его в комментариях под постом ВКонтакте или написать свой вопрос в чате непосредственно во время прямого эфира.

Подобные онлайн-встречи стали важным инструментом обратной связи между властью и населением, позволяя оперативно разъяснять решения администрации и обсуждать насущные проблемы округа.

Трансляция начнется 3 сентября в 16:00.

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