На трассе М-5 в Рязанской области произошла массовая драка

На федеральной автомобильной дороге М-5 «Урал», проходящей через территорию Рязанской области, произошла драка. Об этом сообщает группа «Топор. Новости Рязани» ВКонтакте.
Свидетели происшествия сообщили, что участники драки активно применяли физическую силу и сопровождали свои действия громкими криками. Ситуация привлекла внимание других водителей, ставших невольными зрителями агрессивного выяснения отношений.
На данный момент точные мотивы, побудившие мужчин к такому поведению, остаются невыясненными. Официальная информация не поступала.