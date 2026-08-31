Лучший вратарь ВХЛ-Б 2019 года Денис Мотошин умер в возрасте 34 лет

Стало известно о скоропостижной кончине бывшего голкипера хоккейного клуба «Чебоксары» Дениса Мотошина. Спортсмен ушел из жизни 29 августа 2026 года. Причиной трагедии стала внезапная остановка сердца.

О печальном событии сообщила пресс-служба ХК «Чебоксары», за который Мотошин выступал в период своих главных профессиональных успехов. В официальном заявлении команды говорится:

«Дорогие друзья, очень сложно подобрать слова. Случилась ужасная трагедия! Вчера, 29 августа 2026 года, не стало Дениса Мотошина. Он умер от остановки сердца. Соболезнуем всем родным и близким!»

Денис Мотошин посвятил свою жизнь хоккею, защищая ворота нескольких известных отечественных клубов. В разные годы его карьера была связана с «Мордовией», пензенским «Дизелем», саратовским «Кристаллом» и, конечно, «Чебоксарами».

Вершиной его спортивного пути стал сезон 2018/2019. Именно в составе чебоксарской команды он продемонстрировал выдающееся мастерство, по итогам которого был официально признан лучшим вратарем первенства Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ-Б).