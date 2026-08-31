Фото: freepik.com
Погода

«Парниковый» сентябрь и короткое бабье лето ждут жителей Центральной России

Анастасия Мериакри
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Начало осени в средней полосе России, включая Рязанскую область, пройдет под знаком аномально теплой и влажной погоды. Метеоролог Евгений Тишковец в беседе с 5-tv.ru подробно объяснил, какие атмосферные процессы будут формировать погоду в сентябре 2026 года.

По словам эксперта, сентябрь станет своеобразным «парниковым» месяцем. Это связано с сезонной перестройкой атмосферы: в то время как суша начинает быстро остывать, Атлантический океан все еще хранит значительный запас летнего тепла. Возникающий температурный контраст усилит перенос влажных воздушных масс с запада, что создаст идеальные условия для более частого и активного прохождения циклонов.

В результате средняя температура воздуха ожидается на 1–2 градуса выше климатической нормы, а количество осадков может превысить привычные показатели на 30–40%.

Для столицы климатическая норма сентября составляет +7,1°C ночью и +15,4°C днем при среднем месячном объеме осадков в 66 мм. Обычно метеорологическая осень наступает в Москве около 2 сентября, когда среднесуточная температура устойчиво опускается ниже +15°C. Однако в этом году переход к прохладной и дождливой погоде задержится: первые заметные признаки осеннего режима москвичи почувствуют лишь в ближайшие выходные.

Главным погодным событием сентября, по прогнозу синоптика, станет бабье лето. Оно ожидается примерно в середине месяца с приходом скандинавского антициклона. Однако долго наслаждаться сухостью не получится: комфортная и солнечная погода сохранится не более пяти суток.

После этого осень окончательно вступит в свои права. Характерной чертой второй половины месяца станет высокая неустойчивость: периоды относительного тепла будут резко сменяться проливными дождями и похолоданиями из-за частой смены атмосферных процессов.

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