Александра Трусова сменила имидж и блеснула на свадьбе Медведевой

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова (в девичестве Трусова) порадовала поклонников переменами во внешности. Фигуристка решила отказаться от образа блондинки, вернувшись к своему природному оттенку.

Смену имиджа она с юмором прокомментировала в социальных сетях: «Я услышала все ваши просьбы вернуть красный цвет… Но вернула цвет по-своему».

Свой новый образ спортсменка продемонстрировала на громком светском событии – свадьбе двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и хореографа Ильдара Гайнутдинова. На торжество Александра пришла вместе с мужем, фигуристом Макаром Игнатовым, поделившись теплыми кадрами с праздника: «Потрясающий вечер в хорошей компании. Спасибо за приглашение, Женя и Ильдар! Все пожелания мы уже сказали вчера, но счастья пожелаю еще раз — потому что его много не бывает».

Напомним, зимой 2026 года Александра официально объявила о возобновлении карьеры. Предстоящий сезон-2026/2027 станет для нее первым полноценным соревновательным годом после рождения сына Михаила.

Важным этапом подготовки стало получение спортсменкой нейтрального статуса в августе 2026 года. Это открытие дает ей возможность принять участие в турнире серии «Челленджер» в Токио (Япония), который пройдет с 4 по 6 сентября.