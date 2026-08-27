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Новости России

В России вступают в силу новые законы о контроле за мигрантами

Алексей Самохин
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С началом осени в России вступают в силу новые законодательные нормы, направленные на усиление контроля за пребыванием иностранных граждан. Масштабный пакет изменений призван сделать миграционные процессы более прозрачными и повысить уровень безопасности. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. 

Главным нововведением станет ужесточение требований к медицинскому освидетельствованию. Для иностранцев, прибывающих в страну с целями, не связанными с работой, на срок более 90 дней, срок прохождения обязательного медосмотра сокращается с трех месяцев до 30 календарных дней со дня въезда.

В случае выявления у мигранта опасного инфекционного заболевания он будет подлежать оперативной депортации.

Кроме того, меняется формат взаимодействия ведомств. Федеральная налоговая служба сможет быстрее поставить иностранного гражданина на учёт благодаря новому механизму электронного обмена данными между ведомствами.

— Эти нормы направлены на дальнейшее совершенствование миграционной политики, борьбу с нелегальной миграцией и повышение общественной безопасности в нашей стране, — написал Володин.

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