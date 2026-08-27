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Новости России

Депутат Панова заявила о гибели почти всей рыбы в Тюменской области

Никита Рязанцев
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В Тюменской области погибла практически вся рыба на фоне мощного паводка, сообщила глава аппарата комитета Госдумы по экологии Елена Панова со ссылкой на представителей рыбного хозяйства и РАН.

Парламентарий уточнила в публикации в Telegram, что драматичная ситуация наблюдается в Туре и Тоболе. В Иртыше, Тавде, Исети рыба пропала частично.

«Есть у Росрыболовства комплексная программа по восстановлению ценных видов рыбы, но планов по Туре на данный момент в ней нет. А без помощи пострадавшие реки сами себя будут очень долго зарыблять», — написала Панова.

В начале августа губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о подтоплении 29 населенных пунктов из-за сильного паводка. Вода поднялась сразу на двух реках — Туре и Пышме, нанеся ущерб домам и приусадебным участкам.

В середине июля уровень воды в реке Туре в Тюмени резко возрос. В некоторых местах река вышла из берегов, затопив дворы, набережную и пляж на озере Круглом. Из-за недостатка кислорода в воде пострадали рыбы. Жители некоторых районов города начали жаловаться на неприятный запах и ухудшение качества воды в домах.

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