В Тоскане украинцы избили 18-летнюю итальянку с русскими корнями из-за её происхождения

В итальянской провинции Ливорно (регион Тоскана) произошел инцидент на национальной почве. Группа украинских туристов избила 18-летнюю местную жительницу, узнав о её русском происхождении. В настоящее время нападавшие скрылись, итальянская полиция ведет их розыск. Об этом сообщает канал SHOT.

Инцидент произошел в одном из прибрежных кафе, где 18-летняя девушка отдыхала в компании друзей. По соседству с ними расположилась другая группа отдыхающих, среди которых был русскоговорящий молодой человек.

Завязался легкий разговор. Девушка рассказала новому знакомому, что она наполовину русская: её мама родом из России, а отец — итальянец. В ответ парень сообщил, что он украинец. По словам пострадавшей, изначально общение протекало спокойно, и никаких предпосылок к конфликту не было.

Ситуация резко изменилась спустя некоторое время. Молодой человек внезапно начал оскорблять девушку из-за её национальности, бросив фразу: «Ты русская…».

Не желая продолжать общение в подобном тоне, 18-летняя итальянка попыталась покинуть заведение. Однако в этот момент на неё накинулась сестра агрессора. Завязалась драка, в ходе которой украинка ударила девушку кулаком в нос. У пострадавшей пошла кровь.

Пока очевидцы вызывали стражей порядка и оказывали девушке первую помощь, компания украинских туристов спешно покинула место происшествия. Прибывшие на вызов карабинеры подозреваемых на месте не застали.