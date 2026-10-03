Умер психотерапевт Анатолий Кашпировский

На 88-м году жизни ушел из жизни Анатолий Кашпировский, советский и российский врач-психиатр, получивший всесоюзную известность благодаря своим телевизионным сеансам психотерапии. Печальную новость сообщил Андрей Малахов в своем Telegram-канале.

Малахов написал: «Не стало Анатолия Михайловича Кашпировского. Царствия небесного!», не уточнив деталей случившегося. На данный момент официальные комментарии от родственников или представителей психотерапевта не поступали, точная причина и обстоятельства смерти остаются неизвестными. Однако в средствах массовой информации ранее неоднократно появлялись сообщения о госпитализации знаменитого целителя.

У Анатолия Кашпировского осталась большая семья. В прошлом году его супруга Гулизар Чалбашова родила ему дочь Эллину. Также у него есть двое взрослых детей от первого брака: дочь Елена и сын Сергей.

Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года. Широкая слава пришла к нему в конце 1980-х годов, когда его телевизионные сеансы с «установками на выздоровление» собирали у экранов миллионы зрителей по всему Советскому Союзу. Это явление стало одним из самых ярких и обсуждаемых культурных феноменов позднесоветского периода.

Имея профильное медицинское образование и работая врачом-психиатром, Кашпировский также пробовал себя в политике, будучи избранным депутатом Государственной думы РФ первого созыва.