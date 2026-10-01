Южный мост в Киеве перекрыли после удара беспилотников

По Южному мосту в Киеве нанесли удар беспилотниками «Герань-4». После попадания в районе опорной части сооружения начался пожар, движение по мосту перекрыли.
По информации местных СМИ, два БпЛА ударили рядом с опорной конструкцией Южного моста. Сообщается, что после атаки остановлено движение метро и наземного общественного транспорта по сооружению.
Южный мост соединяет правый и левый берега Днепра и связывает Киев с направлением на Борисполь. Через него проходят автомобильные и железнодорожные маршруты, сообщает SHOT.
В соцсетях уже есть видео момента прилёта и начавшегося после этого пожара.
На важную особенность обратил внимание блогер Юрий Подоляка.
«Судя по всему этот тот же тип БПЛА, который накануне поражал опоры ЛЭП, — пишет Подоляка. — И боевая часть которого заточена на уничтожение (срезание) металлоконструкций. И тогда все логично. Вероятно мы пытаемся ударить не по самому мосту, а по вантам, его удерживающим. При удачном стечении обстоятельств (если срезать часть вант), он сам рухнет под собственной тяжестью».