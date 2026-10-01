Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикации о готовности Москвы защищать Калининградскую область не следует воспринимать как конфронтационные.

Ранее посольство России в Бельгии заявило, что действия НАТО вокруг Калининградской области и нагнетание обстановки повышают риск прямого вооруженного столкновения. В дипмиссии сообщили о готовности России задействовать имеющийся арсенал для защиты своей территории.

«Вы знаете, это упомянутое письмо и публикации, наверное, не стоит воспринимать как конфронтационное заявление», — сказал Песков.

Тема Калининградской области в последние дни оказалась в центре внимания на фоне заявлений о возможных сценариях ее изоляции. Российская сторона ранее предупреждала, что попытка блокады региона может привести к вооруженному конфликту. Позднее сообщалось о всех средствах, вплоть до применения ядерного оружия.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва не готовится к военному конфликту с европейскими странами и не видит для этого оснований. При этом российские власти заявляли о готовности реагировать на возможные угрозы Калининградской области.

Вопрос касается российского региона, который отделен от основной территории страны и граничит с государствами НАТО. На этом фоне Москва регулярно выступает против действий, которые считает способными создать дополнительные риски для безопасности Калининграда.