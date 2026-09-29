«С Россией расстанемся»: что предсказала слепая старица целой стране

В январе 1993 года к схимонахине Макарии приехал епископ Питирим. Его сопровождал Николай Матрусов. Во время тихого разговора старица неожиданно сказала: «Мне так жаль, что с Россией расстанемся!» На вопрос, неужели страна не возродится, она ответила загадочной фразой: «Уже поздно! Россия на соль переводится!»

Этот разговор до сих пор вызывает споры. Одни воспринимают его как предупреждение о судьбе страны. Другие пытаются связать с конкретными событиями.

Но понять слова Макарии вне времени, в котором они прозвучали, невозможно. Советский Союз уже распался. Россия переживала тяжёлый политический и экономический кризис. Об актуальности пророчества поразмышляли журналисты издания «Царьград».

Кем была схимонахиня Макария

Будущая схимонахиня родилась 11 июня 1926 года в деревне Карпово Смоленской губернии. При рождении получила имя Феодосия. У девочки был брат-близнец, но вскоре он умер.

С раннего детства Феодосия страдала от болезни ног. С трёх лет она уже не могла ходить и передвигалась ползком. Эта тяжёлая болезнь стала неотъемлемой частью рассказов о её жизни.

Годы войны принесли новые испытания. Мужчины семьи ушли на фронт, родственники разъехались. Феодосия осталась без помощи. Согласно её жизнеописаниям, заботу о ней взяла пожилая монахиня Наталия. Вместе они поселились в селе Тёмкино. Там и прошла большая часть жизни Феодосии.

В двадцать лет она получила имя Тихона. Позднее приняла монашество. А 1 февраля 1978 года — схиму под именем Макария. К этому времени её уже знали за пределами села. В Тёмкино ехали за молитвой, духовным советом и поддержкой. Среди посетителей были священнослужители и те, кто надеялся найти помощь в сложной ситуации.

Как прозвучали загадочные слова

Знакомство Матрусова с Макарией продолжалось более десяти лет. Он неоднократно бывал у неё. Рассказывал о старице епископу Питириму. В первый день 1993 года они приехали к ней вместе.

По воспоминаниям Матрусова, Питирим причастил Макарию. После они долго беседовали. Именно во время этой встречи и прозвучали слова о России. Матрусов утверждал, что записал их по просьбе епископа.

Как толкуют слова старицы

Толкований сказанного Макарией много. Фраза «с Россией расстанемся» может звучать как предчувствие личной кончины. Макария умерла менее чем через полгода после встречи, 18 июня 1993 года. Её слова также можно понять как тревогу за страну. Состояние России она видела в тот момент.

Не менее загадочно прозвучали слова: «Уже поздно. Россия на соль переводится!» В них нет ни даты, ни названия события, ни описания того, что должно произойти. Для одних это образ истощения и утрат. Для других — религиозный образ испытания и сохранения веры.

Сторонники Макарии вспоминают и другие её высказывания. В мае 1989 года ей приписывали слова о будущей «ломке построек и народа» и «хождении в крови по колено». Позднее эти образы стали связывать с распадом СССР и вооружёнными конфликтами 1990-х. Однако такая связь возникла уже после событий. Люди склонны предвосхищать события и подгонять одно под другое. Вполне вероятно, старица имела в виду нечто иное.

Слова надежды

Воспоминания о Макарии не сводятся только к тревожным фразам. Ей принадлежат и слова надежды: «Россия никогда не погибнет! Её Господь просветит, и она опять будет Россия как Россия».

Поэтому её представления о будущем страны нельзя описать только как ожидание беды. В рассказах о старице переживание за Россию соседствует с убеждённостью, что страна сможет пройти через испытания. И это главное.

Как относиться к пророчествам

После смерти Макарии её высказывания стали жить отдельной жизнью. Их цитируют, сопоставляют с новостями, заново обсуждают в моменты общественной тревоги. Иногда к словам старицы добавляют уверенные утверждения, что она «всё предвидела».

Но между воспоминанием очевидца, религиозным осмыслением сказанного и доказанным предсказанием конкретного события есть существенная разница. Помните об этом.

Макария умерла 18 июня 1993 года в Тёмкино. В её жизнеописании последним наставлением названы слова: «Поститесь, молитесь, в этом спасение…» Возможно, именно они яснее остальных объясняют, что было главным в её обращении к людям. Не поиски дат грядущих потрясений, а молитва, вера и забота о собственной душе.