Строители завершают замену светофоров и вынос коммуникаций на Московском шоссе в Рязани

Капитальный ремонт автомобильных дорог в Рязани в текущем сезоне выходит на завершающий этап. Об этом сообщил глава администрации города Борис Ясинский, проинформировав жителей о степени готовности ключевых объектов дорожной инфраструктуры.

В поселке Дягилево на улице Животноводческой строительные работы выполнены на 90%. Подрядчики полностью заменили основание дороги на протяжении почти 1000 метров и уложили два слоя асфальтобетона. На финальной стадии осталось обустроить участок примыкания к основной трассе и установить необходимые дорожные знаки.

На подъезде к «Сосновому бору» полностью завершены работы на проезжей части. Строители укрепили основание и уложили верхний слой асфальта. В настоящее время рабочие сосредоточились на обустройстве сопутствующей инфраструктуры: возводят тротуары, монтируют систему освещения и устанавливают автобусные остановки.

Продолжается масштабная реконструкция участка Московского шоссе в районе торгового центра «Барс». Работы идут по утвержденному графику. На данном этапе уже завершены работы по уширению проезжей части и устройству подпорной стены. По обеим сторонам дороги обновлены опоры контактной сети и наружного освещения.

Сейчас строители завершают вынос инженерных коммуникаций и замену светофорных объектов. Параллельно ведется ремонт тротуаров и устройство велодорожек. После полного ремонта основания будет уложен верхний слой покрытия проезжей части, установлены дорожные знаки и нанесена финальная разметка.