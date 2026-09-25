Улицу Свободы перекроют 26 сентября

В субботу, 26 сентября, из-за Всероссийского дня бега «Кросс нации» будет перекрыт участок улицы Свободы.

Как сообщили в транспортном ведомстве, ограничения затронут четыре популярных автобусных маршрута: № 41М2, 46М3, 62М2 и 75М3. Движение по привычной схеме будет приостановлено с 11:50 до 13:00.

В указанный временной промежуток общественный транспорт пустят в объезд. Автобусы будут курсировать между остановками «Бассейн Классика» и «пл. Свободы» по измененному пути: через Кальную улицу, улицу Есенина и улицу Грибоедова. Это касается как прямого, так и обратного направления. После преодоления объездного участка водители вернутся на свои стандартные маршруты.

Пассажирам рекомендуется заранее планировать поездки с учетом временных корректировок.