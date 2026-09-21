Смертельное ДТП произошло на трассе Р-132 в Рязанской области

В Михайловском округе Рязанской области при столкновении двух автомобилей погиб 52-летний водитель. Еще три человека получили травмы, сообщили в Госавтоинспекции.

Авария произошла 20 сентября около 18:35 на 605-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». Столкнулись Opel под управлением 52-летнего жителя Тульской области и Hyundai, за рулем которого находился 35-летний москвич.

Водитель Opel получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия. Трое пассажиров Hyundai обратились за медицинской помощью.

По факту аварии Госавтоинспекция проводит проверку. Причины и обстоятельства столкновения устанавливаются.

Всего за пятницу и выходные в Рязанской области зарегистрировали 23 ДТП с пострадавшими. Один человек погиб, еще 30 получили травмы различной степени тяжести.

Кроме того, за эти дни произошло 170 аварий, в которых люди не пострадали, однако автомобили получили материальный ущерб. Инспекторы дорожно-патрульной службы выявили более 10 тысяч нарушений правил дорожного движения.