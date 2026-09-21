Мирошник назвал самые атакованные ВСУ в дни выборов регионы России

В Запорожской и Херсонской областях во время выборов в Госдуму зафиксировали наиболее сложную обстановку из-за атак ВСУ. Об этом «Абзацу» рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, на прифронтовых территориях были погибшие и пострадавшие среди людей, которые занимались организацией выборов. Атаки затронули объекты энергетики, из-за чего избирательным комиссиям пришлось использовать альтернативные источники питания и обеспечивать связь в сложных условиях.

«Там достаточно массированные атаки происходили. На этих территориях есть и погибшие, и пострадавшие люди, которые занимались организацией инфраструктуры, то есть представители избирательных комиссий», — сказал Мирошник.

Он отметил, что перед голосованием участились удары по зданиям, где потенциально могли размещаться избирательные комиссии. По словам дипломата, под атаки попадали школы, дома культуры, административные и социальные объекты.

Мирошник заявил, что в дни выборов количество налетов выросло примерно на 20–30%.

Отдельно дипломат рассказал о мерах давления на жителей прифронтовых территорий. По его словам, людям поступали угрозы, а украинские спецслужбы распространяли сообщения о возможной уголовной ответственности за участие в подготовке и проведении выборов.

«В эти дни у нас однозначно на 20–30% увеличилось число налетов. Итоговые данные будут позже, но сейчас можно говорить, что, как минимум, на треть количество ударов выросло», — отметил Мирошник.

Мирошник заявил, что принятые меры позволили снизить риски для гражданского населения и обеспечить проведение голосования в условиях повышенной угрозы атак.