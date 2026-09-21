Изображение: t.me/cikrossii
Власть и политика

Стали известны предварительные итоги выборов в Рязанской области

Алексей Самохин
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По данным ЦИК на 03:06 21 сентября, в избирательном округе «Рязанский» на выборах в Госдуму лидирует «Единая Россия» с 62,35% голосов. КПРФ набирает 12,12%, ЛДПР — 8,90%, «Новые люди» — 5,80%.

Всего действительными признаны 207 363 бюллетеня. «Единая Россия» получила 130 879 голосов, КПРФ — 25 441, ЛДПР — 18 690, «Новые люди» — 12 166.

За «Партию пенсионеров» проголосовали 5 271 избиратель (2,51%), за «Коммунистов России» — 1,05%, за «Справедливую Россию» — 4,06%. «Зеленые» получили 1 793 голоса (0,85%), «Родина» — 1 596 (0,76%), «Партия прямой демократии» — 0,38%.

Материал подготовлен на основе данных ГАС «Выборы». Подробности от Избиркома Рязанской области ожидаются в ближайшее время.

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