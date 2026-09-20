Кардиолог рассказала, существует ли «чудо-овощ» для сосудов

Кардиолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Валентина Байдина рассказала, какие овощи и фрукты могут поддерживать здоровье сосудов. По словам врача, универсального продукта, который одновременно нормализует давление и уровень холестерина, не существует.

Некоторые продукты при этом способны влиять на отдельные факторы риска. Например, свекла содержит природные нитраты, которые расширяют кровеносные сосуды и могут мягко снижать артериальное давление. Помогать контролировать давление может и укроп. Как пояснила Байдина, он обладает легким мочегонным эффектом.

Для снижения уровня «плохого» холестерина врач рекомендует включать в рацион овощи и фрукты, богатые растительной клетчаткой. Пищевые волокна связывают часть холестерина в желудочно-кишечном тракте и помогают выводить его из организма.

Хорошими источниками клетчатки кардиолог назвала белокочанную капусту, свежие огурцы и томаты. В список она также включила редис и репу.

При этом врач подчеркнула, что состояние сердечно-сосудистой системы зависит от комплекса факторов. Один продукт не способен заменить полноценное питание и другие меры, необходимые для контроля давления и уровня холестерина.