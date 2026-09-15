Рязанские трансплантологи сделали вторую пересадку почки пациентке из Липецкой области

Хирурги Рязанской областной клинической больницы (ОКБ) успешно провели операцию по пересадке почки 45-летней пациентке из Липецкой области. Для женщины это уже вторая подобная процедура, которая вернула ее к полноценной жизни.

История болезни пациентки началась в 2022 году. Женщина, которую длительное время беспокоило повышенное артериальное давление, решила пройти плановую диспансеризацию. Анализы выявили повышенный уровень креатинина в крови, что стало поводом для направления на углубленное обследование. В ходе УЗИ-диагностики у пациентки были обнаружены кисты, и ей поставили диагноз «поликистоз почек».

Как пояснил врач-уролог отделения урологии и трансплантации органов, главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава Рязанской области Дмитрий Карпов, поликистоз является врожденной двусторонней патологией. При этом заболевании здоровая ткань органа постепенно замещается множественными кистами (пузырьками), которые растут и приводят к снижению функции почек. Болезнь часто сопровождается болями в пояснице и животе, гипертонией, появлением крови в моче и развитием почечной недостаточности. Кроме того, кисты могут образовываться и в других органах, например, в печени или поджелудочной железе.

Несмотря на сложность диагноза, рязанские специалисты провели успешную операцию по пересадке донорской почки. После хирургического вмешательства пациентка была переведена в профильную палату, где медики осуществляли тщательный контроль за ее состоянием и процессом приживления органа.

В настоящее время женщина чувствует себя удовлетворительно и выписана из стационара. Дальнейшее наблюдение и реабилитация будут проводиться по месту ее жительства в Липецкой области.