В Рязани провели операцию по восстановлению мочеточника из лоскута мочевого пузыря

Специалисты Рязанской областной клинической больницы (ОКБ) успешно провели хирургическое вмешательство, позволившее сохранить орган пациентке с тяжелым осложнением хронического заболевания почек.
Пациентка поступила в отделение урологии с обострением хронического пиелонефрита. Комплексное обследование выявило серьезную патологию: нарушение выделительной функции правой почки на фоне правостороннего гидронефроза. Причиной стало сужение нижней трети правого мочеточника, из-за которого нарушался естественный отток мочи.
Заведующий отделением урологии Андрей Савченко пояснил механизм развития болезни: «Пиелонефрит — это длительное инфекционно-воспалительное заболевание, при котором поражаются чашечно-лоханочная система и ткань почки. Главная причина — нарушение оттока мочи из-за камней, рефлюкса или анатомических дефектов, из-за чего инфекция постоянно возвращается в орган. Воспаление приводит к рубцеванию и деформации, а со временем — к полной потере функции почки. Часто болезнь протекает скрыто, а при обострении возникают боль в пояснице, температура и слабость».
После купирования острого воспаления и стабилизации состояния женщины консилиум врачей принял решение о хирургической коррекции. Заведующий 1-м хирургическим отделением Владимир Барсуков и заведующий урологическим отделением Андрей Савченко выполнили лапароскопическую операцию Боари (цистоуретеропластику).
«Это хирургическое вмешательство, направленное на восстановление проходимости мочеточника путём формирования трубчатого лоскута из стенки мочевого пузыря», — пояснил Андрей Савченко.
Операция прошла без осложнений. Благодаря применению современных малоинвазивных (лапароскопических) методик, период реабилитации значительно сократился. Уже на пятые сутки после вмешательства пациентка была выписана из стационара в удовлетворительном состоянии.