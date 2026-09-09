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Медицина

В Рязани провели операцию по восстановлению мочеточника из лоскута мочевого пузыря

Анастасия Мериакри
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Специалисты Рязанской областной клинической больницы (ОКБ) успешно провели хирургическое вмешательство, позволившее сохранить орган пациентке с тяжелым осложнением хронического заболевания почек.

Пациентка поступила в отделение урологии с обострением хронического пиелонефрита. Комплексное обследование выявило серьезную патологию: нарушение выделительной функции правой почки на фоне правостороннего гидронефроза. Причиной стало сужение нижней трети правого мочеточника, из-за которого нарушался естественный отток мочи.

Заведующий отделением урологии Андрей Савченко пояснил механизм развития болезни: «Пиелонефрит — это длительное инфекционно-воспалительное заболевание, при котором поражаются чашечно-лоханочная система и ткань почки. Главная причина — нарушение оттока мочи из-за камней, рефлюкса или анатомических дефектов, из-за чего инфекция постоянно возвращается в орган. Воспаление приводит к рубцеванию и деформации, а со временем — к полной потере функции почки. Часто болезнь протекает скрыто, а при обострении возникают боль в пояснице, температура и слабость».

После купирования острого воспаления и стабилизации состояния женщины консилиум врачей принял решение о хирургической коррекции. Заведующий 1-м хирургическим отделением Владимир Барсуков и заведующий урологическим отделением Андрей Савченко выполнили лапароскопическую операцию Боари (цистоуретеропластику).

«Это хирургическое вмешательство, направленное на восстановление проходимости мочеточника путём формирования трубчатого лоскута из стенки мочевого пузыря», — пояснил Андрей Савченко.

Операция прошла без осложнений. Благодаря применению современных малоинвазивных (лапароскопических) методик, период реабилитации значительно сократился. Уже на пятые сутки после вмешательства пациентка была выписана из стационара в удовлетворительном состоянии.

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