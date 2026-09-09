В Рязанской области сироту пытались лишить права на жилье из-за проживания с опекуном

Рязанский областной суд встал на защиту жилищных прав 16-летней девочки-сироты. Судебная инстанция признала незаконным отказ Министерства образования региона в постановке ребенка на жилищный учет и обязала ведомство обеспечить несовершеннолетнюю отдельным благоустроенным жильем.

Девочка, оставшаяся без попечения родителей в раннем возрасте, была передана под опеку. С 2011 года она проживала вместе с опекуном в квартире, которая была предоставлена по договору социального найма матери опекуна.

Когда закончился срок для подачи заявления на получение жилья, Министерство образования Рязанской области отказало в постановке девочки на учет. Чиновники мотивировали это тем, что ребенок формально зарегистрирован в данной квартире, и на его долю приходится 12,9 квадратных метра, что выше учетной нормы для постановки на учет по улучшению жилищных условий.

Касимовский районный суд, рассматривавший дело в первой инстанции, признал доводы ведомства несостоятельными. Эту позицию полностью поддержала судебная коллегия по гражданским делам Рязанского областного суда.

Судьи указали на ключевые юридические нюансы. Вселение ребенка в квартиру опекуна носило исключительно вынужденный характер, так как закон обязывает опекуна и подопечного проживать совместно. Несовершеннолетняя не является членом семьи нанимателя данного жилого помещения. Девочка не имеет права собственности на эту квартиру и не имеет иного закрепленного за ней жилья.

Суд подчеркнул, что формальная регистрация и вынужденное совместное проживание не могут служить основанием для лишения ребенка-сироты государственной гарантии на получение собственного жилья.

Апелляционная жалоба Министерства образования была оставлена без удовлетворения. Решение Касимовского районного суда, обязывающее включить девочку в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем, оставлено без изменения и вступило в законную силу.