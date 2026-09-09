Фото: https://max.ru/avtrusovaofficial
Новости России

Трусова отправилась в мини-отпуск после успешного турнира в Японии

Анастасия Мериакри
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Российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) порадовала своих подписчиков новыми кадрами в социальных сетях, рассказав о коротком перерыве в плотном графике. Спортсменка решила взять небольшую паузу для восстановления сил перед возвращением к интенсивным занятиям.

Как рассказала Трусова, свой короткий отпуск она проводит за городом вместе с супругом, фигуристом Макаром Игнатовым, и сыном Мишей. Пара успела не только расслабиться в спа-салоне, но и активно провести время, сыграв партию в настольный теннис.

«Не волнуйтесь, я не пропала – просто отправилась в мини-отпуск. Хотя отпуск скорее микро, к тренировкам вернусь уже завтра», — написала Трусова.

Напомним, недавно Александра Трусова завоевала серебряную медаль на турнире Kinoshita Group Cup в Японии. Это был её первый международный старт с 2022 года.

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