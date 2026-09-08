Image by ededchechine on Freepik
Новости России

Учительница из Хакасии стала миллионером благодаря счастливой случайности

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Преподаватель из Хакасии выиграла 1,8 миллиона рублей в лотерею, загадав желание на падающую звезду, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Национальной Лотереи».

Учительница математики Анастасия приняла участие в розыгрыше «Трижды три».

«Как поделилась счастливица, незадолго до этого она увидела падающую звезду и загадала желание: выиграть миллион рублей», — заявили в пресс-службе.

В день, когда она выиграла крупную сумму, Анастасия приняла участие в нескольких лотереях, но сначала ей не сопутствовала удача. Выйдя на улицу, она увидела падающую звезду и загадала желание. Затем она купила еще один лотерейный билет и легла спать. Утром ее ждал сюрприз: сообщение о выигрыше.

Анастасия была преподавателем предмета «Вероятность и статистика». Вместе со своими учениками она изучала, в том числе, вероятность выпадения определенных чисел в лотереях.

«Победительница признается, что раньше пыталась составлять комбинации и искать закономерности. Однако крупный выигрыш принес билет, выбранный случайным образом», — отметили в представители лотереи.

Выигрыш Анастасия планирует потратить на покупку авто.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Гостями Утреннего шоу на ТКР-ФМ станут Алексей Жеглов и Дмитрий Волгин
Следующая статья
В Ульяновске вскрыли схему кражи бюджетных денег в общественном транспорте

Популярные материалы

Политика

Эксперт рассказал, откуда могли запустить дроны по Перми

Атака дронов произошла в Перми 7 сентября. Погиб человек, четверо пострадали. Военный эксперт Дандыкин назвал возможные области запуска.
Новости России

Амиран Муцоев презентовал Владимиру Путину и Сергею Собянину новую открытую часть парка «Остров Мечты»

Общая площадь «Острова Мечты» увеличилась до 850 тыс. кв. м. Теперь в парке действует 15 тематических зон, а количество механических аттракционов превысило 60, что позволило войти в пятёрку крупнейших парков мира по этому показателю. 
Новости России

Стало известно место запуска БПЛА для атаки на Подмосковье в ночь на 28 августа

Андрей Воробьев сообщил, что один из дронов попал в здание местного супермаркета. Ударная волна от взрыва нанесла ущерб расположенному по соседству медицинскому учреждению.
Новости России

Супруга Ильи Резника рассказала о могиле Аллы Пугачевой

Ирина Романова рассказала о месте захоронения Аллы Пугачевой в Израиле и напомнила о прежнем желании певицы быть похороненной в Кузьминках.
Новости России

«МК»: генералу МВД стало плохо после задержания по делу о бензине

Бывшему заместителю начальника главного управления МВД по Московской области...
Темы
Новости России

«МК»: генералу МВД стало плохо после задержания по делу о бензине

Бывшему заместителю начальника главного управления МВД по Московской области...
Новости России

SHOT: Долина въехала в элитную квартиру беглого пианиста из США

Певица Лариса Долина въехала в квартиру в элитном московском ЖК «Премьер»...
Новости России

В Сочи отдыхающие встретили медведя в коридоре пятизвездочного отеля

Медведь проник на территорию пятизвездочного отеля «Поляна 1389» в...
Новости России

В Ульяновске вскрыли схему кражи бюджетных денег в общественном транспорте

В Следственном комитете завершили первый этап расследования громкого дела...
Новости России

Появились новые данные о цели маршрута семьи Усольцевых

Семья Усольцевых, пропавшая почти год назад в Красноярском крае,...
Новости России

Российские и украинские туристы подрались в отеле в Турции

В одном из пятизвездочных отелей Турции произошел серьезный конфликт...
Новости России

Подруга рассказала о состоянии актрисы Нины Поповой незадолго до смерти

Заслуженная артистка РСФСР Нина Попова ушла из жизни скоропостижно,...
Новости России

Женщина рассказала, почему достала пистолет в очереди за бензином на Урале

Жительница Верхней Пышмы заявила в беседе с изданием E1.RU,...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье