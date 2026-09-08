Учительница из Хакасии стала миллионером благодаря счастливой случайности

Преподаватель из Хакасии выиграла 1,8 миллиона рублей в лотерею, загадав желание на падающую звезду, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Национальной Лотереи».

Учительница математики Анастасия приняла участие в розыгрыше «Трижды три».

«Как поделилась счастливица, незадолго до этого она увидела падающую звезду и загадала желание: выиграть миллион рублей», — заявили в пресс-службе.

В день, когда она выиграла крупную сумму, Анастасия приняла участие в нескольких лотереях, но сначала ей не сопутствовала удача. Выйдя на улицу, она увидела падающую звезду и загадала желание. Затем она купила еще один лотерейный билет и легла спать. Утром ее ждал сюрприз: сообщение о выигрыше.

Анастасия была преподавателем предмета «Вероятность и статистика». Вместе со своими учениками она изучала, в том числе, вероятность выпадения определенных чисел в лотереях.

«Победительница признается, что раньше пыталась составлять комбинации и искать закономерности. Однако крупный выигрыш принес билет, выбранный случайным образом», — отметили в представители лотереи.

Выигрыш Анастасия планирует потратить на покупку авто.