Подруга рассказала о состоянии актрисы Нины Поповой незадолго до смерти

Заслуженная артистка РСФСР Нина Попова ушла из жизни скоропостижно, рассказала в беседе с «АиФ» ее подруга Инна Кара-Моско.

Актриса умерла 7 сентября в возрасте 81 года. Собеседница издания подчеркнула, что Попова летом жила на даче и была в хорошем настроении. При этом она ждала возобновления постановок в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, в котором служила 60 лет.

«Буквально вчера вечером все было нормально, она созванивалась с подругами, собиралась прийти на открытие сезона. Ее не стало внезапно, никто не ожидал», — поделилась Кара-Моско.

Подруга рассказала, что Попова готовилась к новому проекту, который планировалось выпустить в феврале. Актриса продолжала исполнять яркие и запоминающиеся роли. В ее репертуаре были спектакли «Влюбленный Шекспир» и «Мышеловка». Также она участвовала в постановках, организованных Домом актера, и воплотила образ Анны Ахматовой в проекте Павла Тихомирова «Поэма без героя».

Попова родилась 20 марта 1945 года. Профессиональный путь в искусстве она начала после окончания Школы-студии МХАТ в 1966 году.

В разные годы акртиса блистала в таких знаковых спектаклях, как «Все о нашем доме», «Влюбленный Шекспир», «Кошки-мышки», «Мышеловка», «Царь Эдип», «Баловни судьбы», «Па-де-труа» и «Любовь под вязами».