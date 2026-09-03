«КП»: убийство вдовы бывшего вице-премьера Дагестана связано с конфликтом в семье

Убийство Анны Каменевой, доцента Высшей школы государственного аудита МГУ и вдовы бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева, может быть связано с конфликтом в семье, пишет «КП».

Тело женщины обнаружили 26 августа в ее доме в подмосковном коттеджном поселке Жуковка. На месте происшествия также были травматический пистолет, гильзы, следы крови и испачканное полотенце. По подозрению задержали и арестовали 17-летнего сына погибшей. Ему предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, мотивом преступления могли стать деньги. После гибели Махачева в аварии Каменева в течение нескольких лет судилась с его первой женой и старшими детьми из-за раздела имущества. В конечном итоге стороны достигли мирового соглашения, согласно которому Анна и ее дети получили, среди прочего, особняк в Жуковке. Издание уточнило, что в последнее время ее сын попал в плохую компанию.

«Он постоянно устраивал матери скандалы, требовал, чтоб давала ему больше денег. Из-за этого они часто ссорились», — говорится в публикации.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что следствие рассматривает версию о том, что убийство Каменевой было совершено во время одного из конфликтов. При этом в особняке вместе с младшим сыном женщины был его 18-летний друг. После случившегося он сбежал из страны — семья парня проживает в Испании.

Каменева была вдовой Махачева, который погиб в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве в 2013 году. Во время аварии в автомобиле Mercedes, помимо политика, находились Анна и их трое детей.