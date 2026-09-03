Image by Nino Carè from Pixabay
Новости России

«КП»: убийство вдовы бывшего вице-премьера Дагестана связано с конфликтом в семье

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Убийство Анны Каменевой, доцента Высшей школы государственного аудита МГУ и вдовы бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева, может быть связано с конфликтом в семье, пишет «КП».

Тело женщины обнаружили 26 августа в ее доме в подмосковном коттеджном поселке Жуковка. На месте происшествия также были травматический пистолет, гильзы, следы крови и испачканное полотенце. По подозрению задержали и арестовали 17-летнего сына погибшей. Ему предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, мотивом преступления могли стать деньги. После гибели Махачева в аварии Каменева в течение нескольких лет судилась с его первой женой и старшими детьми из-за раздела имущества. В конечном итоге стороны достигли мирового соглашения, согласно которому Анна и ее дети получили, среди прочего, особняк в Жуковке. Издание уточнило, что в последнее время ее сын попал в плохую компанию.

«Он постоянно устраивал матери скандалы, требовал, чтоб давала ему больше денег. Из-за этого они часто ссорились», — говорится в публикации.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что следствие рассматривает версию о том, что убийство Каменевой было совершено во время одного из конфликтов. При этом в особняке вместе с младшим сыном женщины был его 18-летний друг. После случившегося он сбежал из страны — семья парня проживает в Испании.

Каменева была вдовой Махачева, который погиб в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве в 2013 году. Во время аварии в автомобиле Mercedes, помимо политика, находились Анна и их трое детей.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Над Рязанской областью сбили девять беспилотников днем 3 сентября
Следующая статья
Жена потребовала достать из могилы тело участника СВО, погибшего в Екатеринбурге

Популярные материалы

Новости России

Эксперт назвал точку запуска морского дрона для атаки на порт в Сочи

ВСУ, вероятнее всего, запустили безэкипажный катер, пытавшийся атаковать порт...
Новости России

Стали известны детали о стрелке, напавшем на военного в Энгельсе

По делу о покушении на военного в Энгельсе ищут...
Новости России

Под Волгоградом нашли мертвой школьницу, пропавшую 1 сентября

Школьницу из Алексеевского района Волгоградской области, пропавшую 1 сентября,...
Происшествия

Громкий хлопок услышали жители Рязани 3 сентября

Официальная информация на данный момент не поступала. 
Интересное

Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которые стоят на пороге больших денег в сентябре

Первый осенний месяц создаст идеальные условия для смены работы, карьерного роста и монетизации идей, которые давно «пылились на полке».
Темы
Новости России

Женщина рассказала, почему достала пистолет в очереди за бензином на Урале

Жительница Верхней Пышмы заявила в беседе с изданием E1.RU,...
Новости России

Очевидцы раскрыли детали конфликта с вооруженной женщиной на АЗС на Урале

Женщина, которую заметили с пистолетом в руках на одной...
Новости России

Военный эксперт назвал цель атаки ВСУ на Сириус

Украинские беспилотники пытались атаковать федеральную территорию Сириус с целью...
Новости России

В Москве кандидат наук с опухолью родила ребенка в 60 лет

Врачи Московского многопрофильного центра «Коммунарка» помогли 60-летней пациентке родить...
Новости России

Стали известны детали о стрелке, напавшем на военного в Энгельсе

По делу о покушении на военного в Энгельсе ищут...
Новости России

Биолог оценил версию об отравлении семьи Усольцевых растениями в тайге

Опасные растения вряд ли могли ли стать причиной бесследной...
Новости России

В Братске водитель троллейбуса спасла пенсионерку, услышав фразу из ее разговора

Валентина Щербина, работающая водителем троллейбуса в Братске, спасла пенсионерку...
Новости России

Массированную атаку ВСУ на Сочи и Сириус отражали больше четырех часов

Силы ПВО больше четырех часов отражали массированную атаку украинских...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье