Жена потребовала достать из могилы тело участника СВО, погибшего в Екатеринбурге

Супруга участника спецоперации, утонувшего в Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге, попросила эксгумировать его тело, чтобы перезахоронить его на Алтае, пишет E1.RU.

По данным издания, 36-летний мужчина погиб еще в конце июля. Его жена узнала об этом лишь на днях. Военного похоронили его в Екатеринбурге на Лесном кладбище.

«Почему там — непонятно, у него есть родственники и ребятишки. 27 июля он мне утром позвонил, что в госпитале. Сказал, что перезвонит, и больше не вышел на связь», — отметила супруга бойца.

По ее словам, врачи планировали сделать ему операцию.

«Как он оказался в воде — я не знаю», — подчеркнула женщина.

Собеседница издания добавила, что хотела бы предать тело мужа земле дома. Она написала в прокуратуру с просьбой провести эксгумацию, сейчас этот вопрос решается. У военного осталось пятеро детей: трое от первого брака и двое от второго.