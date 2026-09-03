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Новости России

Жена потребовала достать из могилы тело участника СВО, погибшего в Екатеринбурге

Никита Рязанцев
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Супруга участника спецоперации, утонувшего в Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге, попросила эксгумировать его тело, чтобы перезахоронить его на Алтае, пишет E1.RU.

По данным издания, 36-летний мужчина погиб еще в конце июля. Его жена узнала об этом лишь на днях. Военного похоронили его в Екатеринбурге на Лесном кладбище.

«Почему там — непонятно, у него есть родственники и ребятишки. 27 июля он мне утром позвонил, что в госпитале. Сказал, что перезвонит, и больше не вышел на связь», — отметила супруга бойца.

По ее словам, врачи планировали сделать ему операцию.

«Как он оказался в воде — я не знаю», — подчеркнула женщина.

Собеседница издания добавила, что хотела бы предать тело мужа земле дома. Она написала в прокуратуру с просьбой провести эксгумацию, сейчас этот вопрос решается. У военного осталось пятеро детей: трое от первого брака и двое от второго.

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