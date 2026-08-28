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Новости России

Губернатор Евраев рассказал о жертвах и разрушениях после атаки беспилотников

Алексей Самохин
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Ярославская область пережила очередную ночную атаку беспилотников. Как сообщил губернатор Михаил Евраев, 67 вражеских дронов были обнаружены и уничтожены. Но без потерь не обошлось.

В результате налёта погиб один человек. Обломки сбитого беспилотника упали на межмуниципальный автобус — пострадали десять пассажиров. Ещё семнадцать человек получили ранения разной степени тяжести в других местах. Медики и экстренные службы уже работают с пострадавшими и оказывают им всю необходимую помощь.

Досталось и инфраструктуре региона. Обломки повредили промышленные объекты, жилые дома и торговые точки. В нескольких местах вспыхнули пожары, их оперативно потушили.

Губернатор выразил соболезнования семье погибшего и пообещал, что родным окажут всю необходимую поддержку. Отдельно он поблагодарил за слаженную работу Министерство обороны, региональное министерство безопасности и силовые ведомства — именно их действия помогли отразить атаку.

Сейчас непосредственная угроза снята. Жителям региона рекомендуют дождаться официального сигнала отбоя «Беспилотная опасность» и сохранять бдительность.

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