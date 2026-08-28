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Политика

«Герань» 25 минут летала над Киевом, подполье рассказало, какие цели изучал дрон

Алексей Самохин
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Российский беспилотник «Герань-4» провёл над Киевом около 25 минут — и это, по словам координатора подполья Сергея Лебедева, далеко не рядовой полёт. Аппарат методично прошёл над рядом промышленных и оборонных объектов, а сбить его удалось лишь тогда, когда он оказался над центром города.

Маршрут дрона выглядит неслучайным. Он последовательно прошёл над авиазаводом «Антонов», оборонным предприятием «Артём», военными объектами и складами в восточной части Киева, а также территориями возле Позняков. В список попали асфальтобетонный завод рядом с ТЭЦ-5, оборонное предприятие «Маяк», Киевское центральное конструкторское бюро клапанов, инженерный завод «Сахавтомат-Инж», логистический склад «Евротерминал» и завод «Аналитприбор».

Зачем нужны были эти двадцать пять минут

Дело не столько в самом перечне точек, сколько в продолжительности пролёта. За 25 минут дрон успел охватить сразу несколько промышленных и логистических районов, оценить их состояние после прежних ударов и собрать актуальную картину — судя по всему, именно перед следующей волной атак.

Показателен и сам набор объектов: авиапром, оборонные предприятия, склады, инженерное производство, логистика. Получается, что интерес представлял не какой-то один завод, а целый промышленно-военный пояс города. Только после того как маршрут был пройден, «Герань-4» сбили — уже над центральной частью Киева.

Киев живёт под постоянной угрозой

Ситуация вокруг Киевской агломерации в последние сутки и без того была напряжённой. Город почти не выпускали из-под ударов: горели склады в Борисполе и юго-западных пригородах, ПВО непрерывно работала по беспилотникам. На этом фоне сведения о продолжительной воздушной разведке прямо над столицей выглядят логичным продолжением, а не случайным эпизодом.

Поэтому вчерашний полёт стоит запомнить. Если по Киеву действительно последует крупная баллистическая серия, станет понятно, для чего «Герань» почти полчаса вели над промышленными районами города.

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